Spavento in casa Rai 1 domenica 21 novembre quando Mara Venier si è presentata in studio zoppicando, visibilmente provata dall’accaduto.

La conduttrice ha dichiarato in diretta televisiva di aver avuto un incidente durante una delle pause pubblicitarie di Domenica In, e di essersi fatta male alla testa e alla caviglia.

Mara Venier ha voluto subito rassicurare tutti, specialmente il marito Nicola, dicendo che stava bene e che si è trattato solamente di una brutta caduta.

Dopo l’incidente Mara dichiara: “Non ce la faccio ragazzi”

Non è chiara la dinamica dell’accaduto, ma a quanto pare Mara Venier è inciampata cadendo di faccia e nell’impatto si è fatta male in più punti.

Dopo essere tornata in studio con qualche minuto di ritardo rispetto al previsto, Mara ha subito raccontato l’accaduto, sostenuta da Pierpaolo Pretelli che nel frattempo era rimasto da solo in studio in attesa di “zia Mara”.

Sembrava che Mara Venier avesse deciso di interrompere la conduzione del programma quando chiese a Pierpaolo Petrelli di andare avanti da solo: “Non me la sento di continuare, però sto bene. Va avanti tu Pierpaolo Pretelli, te la senti? Adesso abbiamo Memo Remigi, facciamolo entrare“.

Ma la tenacia e l’energia che contraddistinguono la famosa conduttrice le hanno fatto cambiare idea, così ci ha ripensato e ha continuato procedendo con l’intervista a Mario Remigi, come da scaletta, fino a quando, dopo aver presentato Giuseppe Zeno per parlare della nuova serie Blanca che lo vede tra i principali protagonisti, ha dichiarato: “Non ce la faccio ragazzi“. Mara è dunque uscita dallo studio e la trasmissione si è conclusa con 15 minuti di anticipo.

Dopo l’accaduto i suoi fan hanno manifestato fin da subito la loro vicinanza sui social network. La conduttrice si è dunque sentita in dovere di ringraziarli e di rassicurarli con un post su Instagram comunicando di stare bene e che sarebbe potuta andare molto peggio, e per farlo non è venuta meno al suo buonumore e alla sua proverbiale ironia, accostando accanto all’hashtag “bernoccolo” delle emoticon pensate ad hoc.

