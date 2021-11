Inter-Shaktar Donetsk: le pagelle e il tabellino della partita valida per il quinto turno della fase a gironi di Champions League.

L’Inter, dopo la splendida vittoria contro il Napoli, torna in campo per affrontare gli ucraini dello Shaktar Donetsk in Champions League. I nerazzurri hanno una ghiotta occasione per ipotecare il passaggio del turno. La squadra di Simone Inzaghi sta vivendo un ottimo momento di forma e non intende fermarsi né in campionato né nella massima competizione europea per club.

La partita è piuttosto bloccata e non a caso il primo tempo termina sullo 0 a 0. Nel secondo tempo, Edin Dzeko si mette in proprio e con una magnifica doppietta abbatte la resistenza degli ospiti. Con questi 3 punti d’oro, la squadra milanese sale a quota 10 in classifica. Questa sera ci sarà la partita tra Sheriff e Real Madrid: in caso di successo degli spagnoli, l’Inter strapperà il pass per gli ottavi di Champions League. Il prossimo turno sarà comunque importante: con i blancos c’è anche in palio il primo posto in classifica.

Inter-Shaktar le pagelle e il tabellino della partita

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, Ranocchia 6.5, Bastoni 6; Darmian 6.5, Barella 6.5, Brozovic 6, Calhanoglu 6, Perisic 5.5; Lautaro 6.5, Dzeko 7.5. All. S. Inzaghi

Shakhtar (4-3-2-1): Trubin 5.5; Dodo 5.5, Vitao 5, Marlon 5.5, Matviyenko 5.5; Tete 6, Stepanenko 6, Maycon 5.5; Pedrinho 5.5, Solomon 5; Fernando 5.5. All. De Zerbi

Reti: 61′ Dzeko (I), 68′ Dzeko (I)

Nel prossimo turno di campionato, i nerazzurri giocheranno fuori casa contro il Venezia. Per l’Inter l’occasione per accorciare sulle prime in classifica è ghiotta: il Napoli di Spalletti sta vivendo un pessimo momento (oggi ha raccolto la seconda sconfitta consecutiva in gare ufficiali) e dovrà affrontare la Lazio.