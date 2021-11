Myrea Stabile, concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, sta conquistando sempre di più i social. L’ultimo scatto ha fatto record di likes su Instagram

Myrea Stabile è uno dei personaggi più seguiti dei social. Con i suoi capelli biondi e il suo sorriso adorabile, è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori italiani. La sua carriera è cominciata quando ha deciso di partecipare a La Pupa e Il Secchione: programma che le ha permesso di venire fuori come ragazza tanto dolce a cui non si può non volere bene. In seguito è partita per l’Honduras, dove ha cominciato la sua avventura con l’Isola Dei Famosi. Questo programma, invece, è stato senza dubbio il suo trampolino di lancio.

Myrea Stabile bella da togliere il fiato: i social in tilt

Myrea in Honduras ha davvero spiazzato tutti. L’avevano sottovalutata alla sua entrata, pensando che fosse solo una bella ragazza senza cervello, invece ha dato prova di forza e di coraggio, oltre ad essere una concorrente con un cuore enorme. Riuscì a diventare nel giro di poche settimane una delle concorrenti preferite dei telespettatori italiani.

A distanza di mesi dalla fine del programma, vinto da Awed (Simone Paciello), Myrea è tornata al suo lavoro, alla sua vita e alle sue cose. I followers su Instagram sono aumentati in maniera esponenziale ed oggi è tanto seguita da moltissime persone, che ogni giorno vedono quello che pubblica. L’ultimo post comparso sul suo profilo ha fatto record di likes, nonostante si tratti di un semplice selfie. Ma i fans non hanno dubbi: “Sei la stella più luminosa di tutte“.

I commenti sotto al suo ultimo post non si sprecano: a distanza di mesi dalla fine dell’Isola dei Famosi, Myrea non è mai stata dimenticata dal suo pubblico.