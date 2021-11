“Ma queste gambe?”. Giulia De Lellis, via i freni e mostra tutto FOTO

Giulia De Lellis ha partecipato ad un evento di GHD a Londra: in occasione della festa ha scelto un outfit che ha lasciato tutti i suoi followers e i presenti senza fiato

Giulia De Lellis continua a spiazzare i suoi cinque milioni di followers ogni giorno e in mille modi. Gli outfit che sceglie per gli eventi a cui partecipa sono incredibilmente curati, scelti con professionalità e c’è proprio da dirlo: non delude mai. Non è un caso se oramai da anni viene definita “esperta di tendenze”, aveva cominciato la sua carriera da a malapena un anno quando le hanno affibbiato questo ruolo e da allora ha dimostrato di esserlo davvero. Infatti sono oramai cinque anni che tantissime mode cominciano proprio dal suo armadio.

Giulia De Lellis bellissima per l’evento di GHD: record di likes sui social

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G I u l I a D e L e l l I s ( @ g I u l I a d. e l e l l I s 1 0 3 )

Nessuno lo avrebbe mai detto quando ha partecipato a Uomini e Donne cinque anni fa, che avrebbe fatto una carriera del genere, arrivando a diventare una delle influencer più famose che il web abbia mai visto e conosciuto. Tra i social e la televisione e addirittura il cinema,

L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram, ad esempio, risale all’evento di GHD a cui è stata invitata e a cui ha partecipato con un outfit che ha tolto il fiato ai suoi numerosi followers ma anche a tutti i presenti della serata. Con un abito corto e i tacchi alti che hanno slanciato la sua figura, ha conquistato social e fatto record di likes in pochissimi minuti.

“Diventi sempre più bella ogni giorno che passa” scrivono i suoi followers sotto l’ultimo post. E il pensiero è condiviso da tutti coloro che la seguono da anni.