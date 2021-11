“Ci migliori la serata”, Melissa Satta scatenata: pantalone in pelle e curve che tolgono il fiato – FOTO

Melissa Satta scatenata nell’ultima compilation postata tramite i social: pantaloni in pelle e sguardo da vera femme fatale

Dopo anni in cui aveva preferito rimanere ai margini delle scene televisive, Melissa Satta sta riconquistando le attenzioni degli italiani grazie alla bravura nelle vesti di conduttrice. L’ex velina, che ha fatto sognare i suoi ammiratori con gli stacchetti proposti sul bancone di “Striscia la Notizia”, è uno degli attuali volti di Sky Sport.

La Satta, infatti, affianca Fabio Caressa a “Sky Calcio Club”, oltre ad essere la padrona di casa di “Gol Deejay”. Non le mancano, in aggiunta, le occasioni tramite cui mostrarsi al suo pubblico nelle vesti più succinte. L’ultima compilation, a questo proposito, ha già convinto una cifra esorbitante di persone, pur essendo stata pubblicata pochi minuti fa.

Melissa Satta scatenata: pantalone in pelle e curve che tolgono il fiato – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, la verità sconvolgente sul cavaliere: “Le donne non ti piacciono”. La reazione di lui

Dopo essersi fatta apprezzare per molti anni nelle vesti di velina, Melissa Satta sta scoprendo una passione che non avrebbe mai pensato di poter coltivare: quella per la conduzione. La modella, attualmente, è infatti uno dei volti di punta di Sky Sport, emittente che la vede vestire i panni di padrona di casa a “Gol Deejay”. Parallelamente, la Satta è stata inoltre scelta da Rai 2 per guidare il format “Missione Beauty”, la cui puntata finale sarà trasmessa venerdì 10 dicembre.

Un’annata decisamente favorevole per Melissa, che nel frattempo, tramite i social, continua a deliziare i suoi 4 milioni e mezzo di seguaci attraverso scatti imperdibili. Recentemente, la modella è stata ospite di un evento organizzato dal marchio Ralph Lauren, durante il quale non ha mancato di lasciarsi scattare incantevoli foto.

Nella recente compilation, l’ex velina sfoggia dei pantaloni in pelle nera che esaltano le gambe affusolate e la silhouette perfetta. La camicia in jeans, parallelamente, esalta le sfumature chiare dei capelli della conduttrice, valorizzandone al massimo il volto radioso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Si è alzata pure la lancetta dell’orologio”, Valentina Vignali, la scollatura profondissima lascia poco all’immaginazione

I followers, nel commentare la compilation, non si sono di certo trattenuti. “Ci migliori la serata“, “Quando sorridi sei da incanto“: la Satta non avrebbe potuto ottenere consensi più espliciti.