Mercedesz torna ad infiammare il mondo dei social con un video in cui si esibisce in un balletto sexy con l’amica: tra lato A e fondoschiena, i fan non sanno più dove guardare.

Mercedesz sempre più attiva e sempre più rovente sui social network: la splendida figlia di Eva ha condiviso l’ennesimo contenuto da brividi su Instagram. Il servizio di rete sociale più noto al mondo ospita sempre i post da urlo, le fotografie devastanti e i video infuocati della 30enne.

Questa sera, la classe 1991 ha deciso di far stropicciare gli occhi di tutti i suoi ammiratori condividendo un video esagerato in cui si esibisce in un balletto decisamente sexy. Memi si muove con impeto e con sensualità e conquista facilmente l’attenzione dei seguaci con il suo corpo stratosferico.

Mercedesz, balletto super sexy: lato A e didietro, tutto in mostra

