Scontro tra auto e moto sulla provinciale: uomo perde la vita

Nella serata di ieri, un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente verificatosi lungo la provinciale 23 a San Colombano al Lambro (Milano).

Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 48 anni. È accaduto ieri sera a San Colombano al Lambro, in provincia di Milano. La vittima viaggiava lungo la provinciale 23 a bordo della propria moto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una vettura condotta da una donna di 60 anni. Dopo l’impatto, la due ruote ha sbandato finendo contro il guardrail e prendendo fuoco. Nulla da fare per il motociclista all’arrivo dei soccorsi. L’automobilista, rimasta lievemente ferita, è stata trasportata in ospedale.

Milano, drammatico incidente tra auto e moto sulla provinciale: 48enne perde la vita

Tragedia nella serata di ieri, martedì 23 novembre, lungo la strada provinciale 23 nel territorio di San Colombano al Lambro, comune in provincia di Milano.

Una moto, alla guida della quale si trovava un uomo di 48 anni, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con un’auto guidata da una 60enne. Dopo l’urto, riporta la redazione de Il Corriere della Sera, la due ruote è terminata contro il guardrail ed ha preso rapidamente fuoco.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale che hanno provato a rianimare il motociclista, tentativi poi proseguiti dall’equipe medica del 118 sopraggiunta sul luogo del sinistro. Purtroppo tutti gli sforzi si sono rivelati inutili e alla fine i sanitari si sono arresi costatando il decesso del 48enne, di cui non è stata resa nota l’identità. La donna alla guida della vettura, rimasta ferita in maniera non grave e sotto choc, scrivono i colleghi de Il Corriere della Sera, è stata trasportata presso l’ospedale di Lodi per le cure del caso.

I militari dell’Arma hanno poi provveduto ai rilievi in modo da risalire alle cause e alla dinamica del tragico incidente. Per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso, il tratto teatro dello scontro è stato parzialmente chiuso al traffico.