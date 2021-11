Nunzia de Girolamo, il corpo nudo è perfetto. La FOTO è da infarto: “Che voglia di toccarlo”

Nunzia De Girolamo lascia il segno nei milioni di fan. L’ex deputata sa come prendere per la cravatta i suoi fan maschietti. La foto è spettacolare.

La bella e fascinosa Nunzia De Girolamo, è di orini campane, con l’esattezza è di Benevento, è un ex deputata con il partito berlusconiano Forza Italia, ma non ha mai messo piede in Parlamento dopo la sconfitta alle elezioni del 2018.

Questo ko non l’ha scalfita, anzi! Nunzia De Girolamo è una donna molto intraprendente che non si è mai lasciata andare o sopraffare dalle emozioni, è una donna con gli attributi e lo ha dimostrato in più di un occasione. Nella sua vita ha fatto tante cose, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza si è dedicata alla politica, oggi lavora come conduttrice televisiva.

La sua vita privata ha fatto non poco scalpore in quanto ha sposato un suo “avversario politico”, il deputato del Pd, Francesco Boccia. I due si sono uniti in matrimonio nel lontano 2011, anche con la benedizione di Silvio Berlusconi.

Nunzia De Girolamo fa girare la testa, il suo corpo è perfetto

