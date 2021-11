Nunzia De Girolamo più bella che mai su Instagram. L’ex ministro attira a sé gli occhi di tutti i suoi tanti follower

Per anni è stata il volto bello e sexy della politica e degli azzurri fino a ricoprire la carica di ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. Poi piano piano l’allontanamento da quel mondo ed il ritorno in tv come opinionista e conduttrice tv.

Parliamo ovviamente di Nunzia De Girolamo, la moglie dell’ex ministro Boccia che ospite di “Permesso Maisano” su TV8 ha svelato che a farla fuori sono state tre donne del suo partito, quello del Cavaliere.

Il perché? “Credo di essere stata sempre scomoda, libera, e soprattutto dicevo tante verità a Silvio Berlusconi – ha tuonato senza peli sulla lingua – E il fatto poi che io funzionassi in tv non era molto gradito alle donne”.

Nunzia De Girolamo, un capolavoro di bellezza: VIDEO

