Giovane madre trovata morta in casa: a fare la tragica scoperta il fratello

Una giovane madre di 46 anni è stata trovata morta all’interno della sua casa di Piazzola sul Brenta (Padova).

Tragedia a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, dove la 46enne Monica Zambon è stata trovata priva di vita nella mattinata di lunedì 22 novembre all’interno della sua abitazione. E’ stato considerato strano il ritardo al lavoro ieri, Monica sempre precisa e puntuale. Il telefono suonava a vuoto. Armato di timore, successivamente uno dei fratelli informato dal datore di lavoro, è andato a controllare in casa e, dopo l’aiuto dei vigili del fuoco, la tragica scoperta.

Padova, giovane madre trovata morta in casa: lascia un figlio di 16 anni

Monica Zambon non soffriva di nessuna patologia pregressa. Per questo si resta attoniti e increduli circa il mistero relativo al suo decesso. A causarlo, scrive la redazione de Il Gazzettino, molto probabilmente un malore improvviso. Un mancamento tanto improvviso quanto fatale che l’ha stroncata. La donna abitava a Piazzola sul Brenta ed è stata trovata riversa in bagno. A stabilire che cosa sia accaduto saranno le indagini avviate dalle forze dell’ordine.

Da quel triste giorno, Piazzola è una cittadina distrutta dal dolore poiché la donna era conosciuta, stimata e voluta bene da tutti. Monica Zambon era operaia nell’azienda di abiti sartoriali Belvest, ma sensibilmente si occupava inoltre di volontariato cittadino, in parrocchia e con la Pro loco. Ricordata come una persona cordiale, sorridente e capace. A servizio costantemente del prossimo che ora piange una giovane donna altruista, sensibile, di cuore, sempre pronta ad aiutare i meno fortunati.

Monica lascia un figlio di 16 anni che non è riuscita a vedere per l’ultima volta dato che il ragazzino era con il padre, lo avrebbe dovuto incontrare a pranzo.

Tanti i messaggi di dolore e cordoglio per la famiglia della donna ed in ricordo di quest’ultima. Chi la conosceva la ricorda come cordiale e solare.