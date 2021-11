“Il panettone è sotto l’albero”, Diletta Leotta, il posteriore infiamma i social. L’inquadratura ti distrugge – FOTO

Diletta Leotta ha infiammato i social con la sua recente pubblicazione: il fondoschiena più bello di Instagram è il suo!

La favolosa Diletta Leotta è già entrata nel mood natalizio, come dimostra il recente scatto pubblicato dalla giornalista tramite Instagram. Sebbene il Natale, per la conduttrice, si prospetti parzialmente diverso rispetto a quello che lei avrebbe sognato, il buonumore non ha potuto far a meno di contagiarla.

Anche senza Can Yaman al suo fianco, la Leotta sembra intenzionata a godersi al meglio le festività, che giorno dopo giorno si avvicinano sempre di più. Per l’occasione, Diletta ha già allestito un gigantesco albero di Natale, che non ha mancato di immortalare attraverso una foto da urlo. Il suo fondoschiena, perfettamente delineato, ha tuttavia distolto l’attenzione di tutti i fan…

Diletta Leotta, il posteriore infiamma i social. L’inquadratura ti distrugge – FOTO

