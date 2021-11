Perché Belen e Antonino sono in crisi? Svelato per la prima volta il motivo

Belen e Antonino sono in crisi per un motivo specifico e poco piacevole: l’indiscrezione che scotta parla chiaro

Sono settimane ormai che si parla della crisi amorosa tra Belen Rodriguez ed il suo giovane, o forse ormai ex, compagno Antonino Spinalbese.

Sembra che la showgirl argentina non possa avere pace in fatto di amore, tra un uomo ed un altro che ha segnato la sua vita. Con l’ex hair stylist però Belen voleva portare avanti un progetto di vita serio. I due hanno messo al mondo la piccola Luna Marie da pochi mesi eppure la tempesta che si è abbattuta su di loro sembra essere sempre più tremenda.

È un pezzo, oramai, che non si fanno vedere più insieme e nello stesso tempo restano in silenzio, senza smentire e né confermare. Ora però spunta un’indiscrezione che spiegherebbe il motivo della loro crisi.

Belen e Antonino in crisi, è tutta colpa dell’hair styst

È stato il settimanale Di Più Tv a svelare alcuni retroscena inediti sulla crisi tra Belen e Antonino. A quanto pare il motivo sarebbe abbastanza scottante. A monte ci sarebbe, infatti, un tradimento.

Artefice di questa presunta infedeltà sarebbe il giovane da poco diventato papà. Proprio lui si sarebbe invaghito, secondo il settimanale, di una ragazza che lavora nel mondo dello spettacolo, per la precisione nel dietro le quinte.

Non ci sono nomi e altri dettagli per il momento ma per Di Più Tv questo sarebbe bastato a Belen per farla allontanare dall’uomo con il quale voleva costruire la sua nuova famiglia. Nulla di certo su questa indiscrezione che per il momento rimane tale ma che potrebbe giustificare l’allontanamento improvviso dei due.

Tutto sembrava così bello e fiabesco, Belen lo ha raccontato a “Verissimo” definendo il 26enne il suo principe azzurro, un papà ed un compagno perfetto che ha saputo instaurare un legame speciale anche con Santiago, il primogenito della showgirl avuto da Stefano De Martino. E poi d’improvviso il gelo.

Questo dimostra che tra i due debba essere successo qualcosa che ha destabilizzato gli equilibri e turbato la serenità ed un tradimento spiegherebbe tutto.