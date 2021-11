Pier Silvio Berlusconi, l’addio alla “famiglia”: “Purtroppo è la vita”. Non ci sono parole

Pier Silvio Berlusconi deve accettare, con grande dolore, una delle decisioni più dure della sua vita. Non ci sono parole per quanto accaduto.

L’imprenditore ed amministratore delegato di Fininvest, Pier Silvio Berlusconi, ha dovuto dire addio a delle persone molto speciali ed importanti. Il figlio dell’ex Premier del Consiglio e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è diventato il capo di tutta Mediaset. L’emittente televisiva fondata il 15 dicembre del 1993.

Il 52enne (che sembra non essere toccato dal trascorrere del tempo) ha avuto una figlia di nome Lucrezia, negli anni ’90 con la modella Emanuela Mussida. La coppia si è separata dopo la nascita della bambina.

Dal 2001 è accompagnato dalla conduttrice Silvia Toffanin, con la quale ha dato vita a Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Sono trascorsi davvero molti anni dal loro primo incontro e la loro storia d’amore a volte fa discutere soprattutto per il fatto che non ci sia stato nessun matrimonio.

Più volte, la Toffanin, ha ribadito che non serve una firma su un contratto per stare insieme e che è bello scegliersi ogni giorno senza vincoli. Pie Silvio e Silvia condividono gioie e dolori, vivono a Genova ma lavorano a Milano, hanno scelto di tenere la loro vita privata fuori dal contesto lavorativo.

Pier Silvio ne ha passate tante, ha dovuto dire addio a loro

Quest’estate Pier Silvio Berlusconi ha dovuto salutare (forse) per sempre, tre volti noti del mondo dello spettacolo. L’addio è stato molto sofferto soprattutto perché niente aveva fatto pensare a quest’epilogo e sopratutto perché per lui erano come una “famiglia”

Per Berlusconi è stato un duro colpo, ha dovuto riorganizzare la stagione televisiva 2021/22 e la cosa non è stata per niente facile. Subito dopo aver ridimensionato Barbara D’Urso è toccato ad Alessia Marcuzzi che di sua spontanea volontà, dopo 25 anni di onorata carriera, ha deciso di appendere la cartellina al chiodo. E’ possibile però che la conduttrice stia per fare un dietrofront per la gioia dei suoi fan.

Pie Silvio ha salutato anche Giorgia Rossi e Maurizio Pistocchi. La Rossi è approdata a Dazn, affiancando Diletta Leotta, mentre Pistocchi, dopo 35 anni ha deciso di abbandonare Mediaset per alcuni screzi.

Per quanto gli addii facciano male, fanno parte della vita e l’amministratore delegato ha rispettato la decisione dei suoi dipendenti.