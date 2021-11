Il gelo invernale non sfiora il carisma di Melita Toniolo, un appagante scatto sui tetti immortalerà a pieno la sua “bellezza nazionale”.

Dopo essersi cimentata nel ruolo di inviata per “Le Iene” nei primi anni 2000 sarà accolta nella casa del “Grande Fratello” nella sua settimana edizione, dove la polivalente artista e showgirl Melita Toniolo conquisterà definitivamente il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua eccezionale bellezza e simpatia.

Classe 1986, di origini venete, Melita continuerà nel ruolo di inviata per un’annualità, sino ad indossare con successo le vesti di conduttrice. Da “Candid Camera Show” a “Metropolis”, sino al più recente “Lucignolo 2.0“. La showgirl sarà nel frattempo valletta e concorrente anche per altre trasmissioni, come “Colorando“, “Ciao Darwin” e “La Talpa”. Quest’oggi, invece, la nata sotto il segno dell’Ariete ha voluto aggiornare la sua già riconosciuta popolarità sui social network. Postando un ritratto di sé a prova di “restaurazione”.

“E che restaurazione!” Melita Toniolo irresistibile sui tetti dà prova della sua bellezza nazionale – FOTO

