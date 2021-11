L’amatissima showgirl romana ha pubblicato uno scatto in cui si trova in dolce compagnia. E lei lo presenta come ”un pezzo da novanta”…

Sabrina Ferilli è una delle showgirl più amate dagli italiani.

Si è resa protagonista negli anni di numerosissime produzioni televisive che l’hanno resa famosa e richiesta dal pubblico.

Inizia la sua carriera come modella, poi diventa un’attrice di successo ma alla sua carriera nel mondo della recitazione fa camminare di pari passo quella di conduttrice e showgirl.

Come attrice ha recitato in diverse pellicole cinematografiche e ha vinto anche un premio oscar con la ”Grande bellezza” di cui era una delle interpreti. Ma non solo, infatti il suo volto è noto anche per le fiction sul piccolo schermo.

Un altro importante ruolo che ha rivestito è stato quello di co-conduttrice del ”Festival di Sanremo” nel 1996, insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> Carlo Conti è stato superato proprio da lui. Lo smacco del collega che nessuno si aspettava

Il “pezzo da novanta” al fianco di Sabrina Ferilli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.ufficiale)

L’attrice pubblica uno scatto sul suo profilo Instagram insieme ad una conoscenza di molti suoi followers. Si tratta di Luca Zanforlin, amico di Sabrina Ferilli e di Maria DE Filippi nonché autore di molti programmi televisivi della stessa moglie di Maurizio Costanzo.

Ferilli e Zanforlin hanno lavorato insieme nel dicembre del 2014 debuttando sul nuovo canale Agon Channel, conducendo il talk contratto.

Nella didascalia del post Sabrina Ferilli scrive: “Buongiorno da me e da Luca Zanforlin, un pezzo da novanta“. Presentandolo così ai suoi followers.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> “Abbassi la nostra autostima” Annalisa, si scopre tutta ma non si accorge che si vede proprio lì… FOTO

Lo scatto scatena centinaia di commenti e migliaia di like nel giro di pochi minuti, un’utente le fa notare: “Mi ricordo che nei saluti finali di ‘Contratto’ dicesti di lui che è una persona che lavora con professionalità e con il cuore, quindi mi sa che non è solo da novanta, ma di più”.