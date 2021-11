La sfortuna sembra accompagnarli in amore, portandoli a vivere situazioni complesse che potrebbero causarli insofferenza. Scopriamo quali segni zodiacali fanno parte di questa categoria di persone

Per alcune persone trovare l’amore appare come un’impresa davvero complicata, reduci da esperienze piuttosto negative. Non si descriverebbero mai come persone fortunate in amore, in grado di poter vivere relazioni serene e durature senza alcun tipo di intoppo. Sembrano possedere una speciale calamita pronta a catturare delusioni e sofferenze. Trovare la persona giusta per loro non è semplice e prima che questo accada dovranno far fronte a una serie di incontri spiacevoli. Scopriamo quali segni zodiacali rientrano in questa particolare categoria e vengono considerati i più sfortunati in amore.

I segni zodiacali più sfortunati in amore: perché non trovano mai il lieto fine

Tra i segni zodiacali più sfortunati in amore troviamo quello del Toro che sebbene venga spesso considerato un segno particolarmente forte, quando si parla di sentimenti sembra perdere la sua lucidità. Proprio per questo motivo finisce puntualmente con l’essere ferito, non riuscendo a captare con anticipo segnali negativi.

Ripone la sua fiducia nelle mani della persona che gli sta accanto e interpreta positivamente i suoi atteggiamenti, senza domandarsi cosa potrebbe celarsi dietro. Amante dell’amore, si lascia andare incondizionatamente, ritrovandosi il più delle volte con il cuore spezzato.

Lo stesso si potrebbe dire del Sagittario che tende a chiudere gli occhi dinnanzi a ipotetici segnali, preferendo cercare il lato positivo delle situazioni e la genuinità nelle persone. Non sempre però le sue analisi corrispondono alla realtà e questo potrebbe portarlo a non giudicare adeguatamente la personalità che gli sta di fronte.

La sua sfortuna ricade nell’attirare spesso individui con intenzioni non del tutto pure, intenzionati a non rivelare le loro vere intenzioni fino alla fine. Puntualmente il Sagittario, che avrà investito dei sentimenti nella relazione, rimarrà deluso e ferito dai comportamenti altrui.

Infine troviamo anche il Capricorno tra i segni più sfortunati in amore. Le persone nate sotto questo segno sembrano non riuscire a trovare mai la propria metà, piuttosto il loro cammino si incrocia con chi non riuscirà ad apprezzare le loro doti. Non è facile avere a che fare con un Capricorno, testardo e a tratti opprimente in una relazione, ma questo non significa che non possa riuscire a smussare i propri lati caratteriali. Se innamorato questo segno sarà pronto a dare tutto se stesso alla persona amata, peccato che troppo spesso gli altri scappino prima che possano scoprire gli aspetti positivi della sua personalità.