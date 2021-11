Serie A, la lista degli indisponibili delle venti squadre

Venerdì prenderà il via la quattordicesima giornata di Serie A dopo la tre giorni di coppe europee: la lista degli indisponibili al Fantacalcio.

Dopo le partite di Champions, Europa e Conference League, venerdì tornerà la Serie A con il primo anticipo del quattordicesimo turno stagionale. Molti allenatori, in vista del ritorno in campo, dovranno fare i conti con gli infortuni: sono diversi i giocatori fermi in infermeria che non prenderanno parte alle gare in programma nel weekend.

Fantacalcio, lista indisponibili: infortunati, squalificati e diffidati dei club di Serie A

La quattordicesima giornata di Serie A prenderà il via venerdì con il Friday Night tra Cagliari e Salernitana e si concluderà domenica con il big match tra Napoli e Lazio, in programma allo stadio Diego Armando Maradona.

Le squadre stanno già preparando le prossime gare, così come i fantallenatori che dovranno valutare le mosse da mettere in atto in vista del turno. Come alcuni allenatori, i partecipanti alle leghe dovranno rinunciare ad alcune pedine della propria rosa, ferme in infermeria per problemi fisici, o stoppati per squalifica. In tal senso vi elenchiamo i calciatori indisponibili, squadra per squadra, che non prenderanno parte alla prossima giornata.

ATALANTA

Infortunati: Hateboer (rientro per dicembre), Gosens (rientro per fine novembre), Lovato (rientro per metà dicembre), Zappacosta (rientro fine novembre).

Squalificati: –

Diffidati: –

BOLOGNA

Infortunati: Schouten (da valutare per la quattordicesima giornata), Kingsley (rientro per febbraio), De Silvestri (da valutare per la quattordicesima giornata), Skov Olsen (da valutare per la quattordicesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Hickey, Dominguez, Medel.

CAGLIARI

Infortunati: Godin (da valutare per la quattordicesima giornata), Pavoletti (da valutare per la quattordicesima giornata) Rog (rientro per aprile), Walukiewicz (rientro per fine novembre).

Squalificati: –

Diffidati: Strootman.

EMPOLI

Infortunati: Cutrone (da valutare per la quattordicesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

FIORENTINA

Infortunati: Pulgar (rientro per fine novembre), Nastasic (rientro per metà dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: Bonaventura, Odriozola.

GENOA

Infortunati: Caicedo (rientro per inizio dicembre), Destro (da valutare per la quattordicesima giornata), Fares (da valutare per la quattordicesima giornata), Cassata (rientro per fine novembre), Criscito (rientro per metà dicembre), Kallon (da valutare per la quattordicesima giornata), Maksimovic (rientro per inizio dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: Biraschi.

INTER

Infortunati: De Vrij (rientro per fine novembre), Sanchez (rientro per inizio dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: –

JUVENTUS

Infortunati: Bernardeschi (rientro per inizio dicembre), Danilo (rientro per gennaio), Ramsey (da valutare per la quattordicesima giornata), De Sciglio (da valutare per la quattordicesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Danilo.

LAZIO

Infortunati: Marusic (da valutare per la quattordicesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Luiz Felipe.

MILAN

Infortunati: Plizzari (rientro per fine dicembre), Rebic (rientro per fine dicembre) Castillejo (da valutare per la quattordicesima giornata), Maignan (da valutare per la quattordicesima giornata), Calabria (rientro per inizio dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: –

NAPOLI

Infortunati: Osimhen (rientro per febbraio), Ounas (rientro per metà dicembre), Politano (da valutare per la quattordicesima giornata), Zanoli (da valutare per la quattordicesima giornata), Zambo Anguissa (rientro per metà dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: Mario Rui, Zambo Anguissa.

ROMA

Infortunati: Spinazzola (rientro per metà dicembre), Cristante (da valutare per la quattordicesima giornata), Villar (da valutare per la quattordicesima giornata).

Squalificati: Veretout.

Diffidati: Karsdorp, Mancini, Cristante, Abraham.

SALERNITANA

Infortunati: Coulibaly M. (da valutare per la quattordicesima giornata), Ruggeri (rientro per fine novembre), Veseli (rientro per fine novembre), Ribery (da valutare per la quattordicesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Bonazzoli, Ranieri.

SAMPDORIA

Infortunati: Damsgaard (rientro per fine dicembre), Depaoli (da valutare per la quattordicesima giornata), Vieira (rientro per fine novembre), Gabbiadini (da valutare per la quattordicesima giornata), Torregrossa (da valutare per la quattordicesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Colley, Askildsen, Ekdal.

SASSUOLO

Infortunati: Obiang (rientro per fine novembre), Djuricic (da valutare per la quattordicesima giornata), Boga (da valutare per la quattordicesima giornata).

Squalificati: Frattesi

Diffidati: –

SPEZIA

Infortunati: Agudelo (da valutare per la quattordicesima giornata), Leo’ Sena (rientro per inizio dicembre), Bourabia (rientro per fine novembre).

Squalificati: Gyasi.

Diffidati: –

TORINO

Infortunati: Rodriguez (rientro per fine novembre) Ansaldi (rientro per fine novembre), Mandragora (rientro per fine novembre), Verdi (rientro per inizio dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: –

UDINESE

Infortunati: –

Squalificati: –

Diffidati: Samir, Walace.

VENEZIA

Infortunati: Ebuehi (rientro per metà dicembre), Fiordilino (rientro per fine novembre), Svoboda (rientro per metà dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: Heymans, Ampadu.

VERONA

Infortunati: Frabotta (rientro per metà gennaio), Ilic (da valutare per la quattordicesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

L’elenco sopracitato potrebbe subire degli stravolgimenti considerati i possibili recuperi in extremis o eventuali stop rimediati nel corso delle gare delle competizioni europee che si stanno svolgendo in questi giorni.