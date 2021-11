Sondaggio politico, il Pd si conferma primo partito: gap su FdI e Lega più ampio

Secondo un sondaggio di Swg per il Tg La7, il Pd si conferma primo partito in Italia con un gap su Fratelli d’Italia e Lega più ampio rispetto alla scorsa settimana.

Il Partito Democratico continua a riscuotere il favore degli elettori ed allunga il vantaggio acquisito su Fratelli d’Italia e Lega, entrambi in calo rispetto alla scorsa settimana. Questo quanto emerge dall’ultimo sondaggio effettuato da Swg per il Tg La7. Oltre ai due partiti di destra, si è registrato un calo anche per il Movimento 5 Stelle e per Forza Italia, mentre guadagnano consensi Italia Viva e Azione.

Alcune settimane fa, il Partito Democratico era riuscito a sorpassare Fratelli d’Italia e Lega piazzandosi al primo posto nei sondaggi e bissando il successo ottenuto alle amministrative.

L’ascesa del partito di Letta continua ed il vantaggio con i due schieramenti del centrodestra si allarga. A confermarlo, il sondaggio effettuato dalla società Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana. Secondo l’ultima rilevazione, presentata lunedì 22 novembre, i Dem si attestano al 20,8% guadagnando mezzo punto percentuale rispetto alle settimana precedente. Il Pd è l’unico ad aver fatto registrare un segno positivo tra i partiti che occupano le prime posizioni. Fratelli d’Italia ed il partito di Salvini perdono lo 0,4 e lo 0,3 per cento attestandosi rispettivamente al 19,8 e al 18,4%. In calo anche i pentastellati che passano dal 16,1 del precedente sondaggio al 15,7% di questa settimana (-0,4). Lieve perdita di consensi (-0,1) per il partito di Silvio Berlusconi al 6,8%.

Rimane sopra la soglia di sbarramento Azione di Carlo Calenda che raggiunge il 4% guadagnando uno 0,1 percentuale. Stabile, invece, al 2,5% Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni. Italia Viva e Verdi salgono nei consensi guadagnando due e tre decimali e piazzandosi entrambi al 2,4%. Perde terreno, invece, Mdp Articolo 1 che scende al 2,2% rispetto al 2,4 della scorsa settimana. Chiudono la rilevazione +Europa al 2,1% (+0,2%) e Coraggio Italia all’1%, stabile rispetto alla precedente rilevazione.

Secondo il sondaggio di Swg le altre liste raccoglierebbero complessivamente l’1,9% della fiducia degli elettori guadagnando uno 0,1.