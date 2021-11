“Mi lasci senza fiato”. Sophie Codegoni, in rosso infiamma i social – FOTO

Sophie Codegoni ha conquistato tutti con l’outfit rosso scelto per la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera: pioggia di likes

Sophie Codegoni è una delle donne più amate del mondo dei social e attuale concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso televisivo è cominciato circa un anno fa, quando Maria De Filippi l’ha scelta come tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. Nonostante la sua giovane età, ha dimostrato fin da subito di avere molto carattere e un trascorso personale molto importante che l’ha portata ad essere molto diffidente nei confronti degli uomini. A distanza di un anno, adesso è nella casa più spiata d’Italia.

Sophie Codegoni, outfit rosso per la puntata: record di likes

Sophie sta facendo un percorso davvero intenso nella casa e sta diventando sempre più amata di puntata in puntata. La sua storia con Gianmaria Antinolfi ha fatto molto discutere, ma ad oggi lei sta continuando il suo percorso da sola senza nessun uomo accanto.

Adesso c’è una prova importante ad aspettarla: dopo la puntata di ieri sera, è di nuovo in nomination e i suoi fans devono fare del suo meglio per salvarla. In occasione della serata, ha scelto un abito rosso meraviglioso che ha lasciato senza fiato tutti i telespettatori. Sul suo profilo social è comparso uno scatto proprio di ieri sera e i complimenti ovviamente non sono mancati. Ogni giorno che passa, i suoi followers su Instagram aumentano in maniera esponenziale.

La foto pubblicata ha raggiunto migliaia di likes in pochissimi minuti: adesso non resta che rimboccarsi le maniche e correre a votare per riuscire a salvarla anche da questa nomination.