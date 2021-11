Cecilia Rodriguez ha sfoggiato un look total white mozzafiato, mostrandosi irresistibile. La visione da infarto ha alzato la temperatura del web.

Curve sbalorditive, fascino ipnotico, sguardo mozzafiato. Cecilia Rodriguez è tornata a stupire i fan mostrandosi mozzafiato sul suo account Instagram, dove è seguitissima.

4,4 milioni di follower, scatto dopo scatto, non smette mai di fare breccia nel cuore di milioni di utenti, in estasi per la sua bellezza mozzafiato. La sorella di Belen, proprio come lei, è molto amata dagli italiani.

31 anni, di origini argentine, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della sua partecipazione a noti format e posando come modella per importanti shooting.

Accanto alla carriera sugli schermi si è distinta nel mondo del web, soprattutto su Instagram dove racconta le sue giornate scandite tra set, eventi e momenti spensierati trascorsi al fianco del compagno Ignazio.

Se di recente la coppia aveva catalizzato l’attenzione per via della loro apparizione sul Red Carpet degli Mtv EMA ungheresi, la showgirl torna nuovamente a sorprendere con una serie di scatti roventi.

Cecilia Rodriguez irresistibile: fan in delirio

Per vedere l’ultimo scatto di Cecilia Rodriguez, vai su Successivo