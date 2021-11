“Uomini e Donne”, la verità sconvolgente sul cavaliere: “Le donne non ti piacciono”. La reazione di lui

“Uomini e Donne”, la verità sconvolgente sul cavaliere Marcello Messina: “Le donne non ti piacciono”. Lui risponde in maniera inaspettata

Il rapporto tra Marcello e Jessica si è ufficialmente interrotto durante l’appuntamento odierno di “Uomini e Donne”. Il cavaliere, salito alla ribalta per la frequentazione precedentemente intrapresa con Ida Platano, ha ammesso di fronte al pubblico di non essere sufficientemente preso da Jessica per poter proseguire questa conoscenza. La dama, di contro, non gli ha risparmiato critiche al veleno. Lo ha infatti accusato di averla illusa e di non essere predisposto ad una relazione.

Messina, sentendosi attaccato da ogni fronte, ha cercato di spiegare il proprio stato d’animo ai presenti, ma le sue frasi non sono parse affatto convincenti. All’improvviso, uno dei membri dello studio ha sganciato una vera e propria bomba sull’ex di Ida Platano: “A te le donne non piacciono“. Quale sarà stata la reazione di Marcello?

“Uomini e Donne”, la verità sconvolgente su Marcello Messina: “Le donne non ti piacciono”

Tra Marcello e Jessica, la frequentazione non è affatto proseguita come la dama avrebbe sperato. Il cavaliere, al centro studio, ha infatti confessato di non nutrire nulla di più rispetto ad una semplice attrazione fisica. La dama, dal canto suo, è parsa molto delusa dal suo comportamento, tanto da sottolinearlo di fronte ai presenti: “Tu non ti impegni abbastanza per cercare l’amore, ma scappi!“. Messina, in difficoltà, ha cercato di spiegare il proprio stato d’animo a Maria De Filippi, trattenendo a stento le lacrime.

“Io so di avere un grande cuore” – ha esordito il cavaliere, che ha tentato di giustificarsi rispetto alle dichiarazioni di Jessica – “Non ho avuto problemi di attrazione fisica nei confronti delle donne che ho frequentato, ma di sentimenti“. Messina, tra le lacrime, è anche arrivato ad ammettere di voler abbandonare il programma: “Forse non è questo il mio posto“. Il pubblico, notando la difficoltà di Marcello, non ha esitato a fargli arrivare il proprio sostegno mediante un forte applauso.

Tina Cipollari, che sembrava credere alle parole del cavaliere, ha però avanzato un’ipotesi che non è passata inosservata. “Tu non hai problemi con l’amore” – ha sentenziato l’opinionista, guardando in direzione di Marcello – “Tu hai problemi con le donne che frequenti: queste donne non ti piacciono!“. Messina, che non sembrava affatto lucido, ad un certo punto ha persino dato ragione alla Cipollari. “Può darsi che sia così” – le ha risposto – “O può darsi che questo non sia il mio momento“.

Stando alle anticipazioni, Marcello sceglierà di abbandonare lo studio a seguito della furiosa lite con Armando, di cui oggi è stato trasmesso qualche spezzone. Che la sua decisione si riveli definitiva?