“Uomini e Donne” è già crisi per la nuova coppia? Tutta la verità sui social

Joele è stato uno degli ultimi tronisti di Uomini e Donne. Il ragazzo è stato cacciato dalla produzione per vari motivi e ha cominciato una relazione con Ilaria

Come dimenticarsi di Joele Milan? È stato uno degli ultimi tronisti di Uomini e Donne che ha fatto molto discutere, arrivando addirittura a farsi cacciare dal programma. Infatti l’attrazione e il sentimento che provava già per una sua corteggiatrice, Ilaria, era talmente forte da spingerlo a proporle di sentirsi in qualche modo sui social. Questa conversazione venne intercettata dalla redazione che comunicò tutto a Joele prima di mandarlo via. Fuori dagli studi lui ha iniziato una storia con Ilaria, ma i due sono già in crisi?

Uomini e Donne, è già finita tra Joele e Ilaria? La verità

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a J o e l e M I l a n ( @ j o e l e m I l a n)

Joele e Ilaria hanno cominciato una relazione fuori dal programma e in qualche modo sono stati anche perdonati dai telespettatori, che hanno compreso la loro giovane età e il loro bisogno di stare insieme, di sentirsi e dunque di infrangere le regole. A distanza di qualche settimana, però, pare che i due stiano già affrontando un periodo di crisi.

Infatti sono un po’ di giorni che non si fanno vedere sui social e insieme, e che non rispondono ai dubbi dei loro fans. Quest’ultimi non sono abituati a vederli così distanti, considerando che quando che dopo la loro uscita dal programma hanno condiviso molto su Instagram. Se c’è crisi tra di loro, è probabile che si stiano prendendo del tempo prima di comunicare una rottura definitiva.

Nel frattempo, i loro fans hanno notato un po’ di atteggiamenti strani da parte di entrambi sui social e dunque non ci resta che attendere per sapere la verità.