“Uomini e Donne”, rissa sfiorata in studio: panico tra gli uomini del parterre

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Ida e Diego sono tornati a sedersi al centro dello studio. Dopo la scelta della scorsa settimana, tra di loro è già finita

Ida Platano e Diego Tavani sono la coppia più discussa del momento a Uomini e Donne. I due si sono conosciuti circa un mese fa e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Le cose tra di loro sono sempre andate meglio, e sono arrivati al punto di decidere di lasciare il programma insieme. La circostanza in cui è successo, però, non è stata delle migliori: infatti i due avevano avuto un po’ di problemi durante la puntata perché lui aveva avuto dei dubbi sul modo diffidente in cui la dama aveva raccontato la loro serata.

Uomini e Donne, tra Diego e Ida è già finita: scoppiano le liti in studio

Subito dopo la scelta, infatti, hanno vissuto un forte momento di crisi: lui è scoppiato in lacrime e detto di non essere più sicuro di voler davvero uscire con Ida.

Una volta tornati in puntata, oggi, i due hanno raccontato di aver continuato a discutere negli ultimi giorni e di non aver chiarito. Diego è stato accerchiato sia dagli opinionisti che dai cavalieri, in particolar modo da Biagio e da Armando. Quest’ultimo gli ha dato del falso, ha cercato di fargli notare che una persona innamorata non si comporta nel modo in cui ha fatto lui e i due hanno cominciato a discutere animatamente, urlandosi contro.

Diego ha ribadito di aver mandato giù tante cose nelle ultime tre settimane pur di non perdere Ida e a questo punto Gianni Sperti, a maggior ragione, lo ha accusato di essere finto.

Tina Cipollari ha cominciato ad urlare e lo ha accusato di aver preso in giro Ida. Quest’ultima, scoraggiata da come sono andate le cose, ha affermato di aver bisogno di una pausa perché dopo Diego non sa se riuscirà a fidarsi di qualcun altro.