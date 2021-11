Bellissima e affascinante Valentina Vignali, l’influencer indossa una scollatura profondissima che non lascia nulla al caso.

In queste ore Valentina Vignali ha aperto le porte di casa per mostrare gli addobbi natalizi, i suoi fans sono andati in visibilio. In un primo momento la fase preparatoria quando ancora la cestista era alle prese con l’albero di Natale. I followers l’hanno persino contattata in privato per vedere il risultato finale delle dolci fatiche.

Lo spettacolo è davvero suggestivo, ogni cosa al suo posto e questo certamente ha contribuito a diffondere il buonumore sul web, un clima natalizio non indifferente. La Vignali si è resa disponibile – come si evince dalle storie postate – anche a rispondere alle curiosità del web che le chiedono dove ha acquistato alcuni pezzi davvero particolari.

Valentina Vignali, la scollatura profondissima stuzzica le fantasie del web

