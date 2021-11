Quarantatré candeline per Vanessa Incontrada, per la conduttrice oggi è un giorno speciale e su Instagram spunta una dedica commovente

Per Vanessa Incontrada questo ultimo periodo a livello professionale si sta rivelando ricco di novità e sorprese. Prima la conduzione di “Striscia la notizia” insieme al collega Alessandro Siani, poi il grande ritorno in prima serata con “Zelig” accanto al suo amico Claudio Bisio.

Il pubblico non vede l’ora di rivederla con il secondo appuntamento dello show che già la settimana scorsa ha ottenuto ottimi risultati. Nell’attesa, la presentatrice festeggia un giorno speciale.

Vanessa Incontrada, il messaggio sui social – FOTO

Vanessa Incontrada oggi festeggia il suo compleanno con quarantatré candeline sulle torta. Così prima dei tanti messaggi da parte dei familiari, amici, conoscenti e fan, la conduttrice ha voluto farsi una dedica che ha pubblicato sui social sotto ad un post che ha già fatto il giro del web.

“Uauuuu cara Vanessa…43 anni!!!!! Che vuoi che ti dica?? Ti dirò semplicemente tanti auguri!! – ha scritto – Festeggiali come si deve, stai vicino alle persone che ami, goditi questa giornata di sole attorno a te e ricordati che sei sempre più vicina ai 50!!!!”.

La Incontrada ha sfoggiato un primo piano in bianco e nero e ancora una volta la sensualità ha preso il sopravvento ed ha mandato in tilt i tanti fan che non hanno potuto fare a meno di commentare.

“Meravigliosa” scrive qualcuno sotto al post e poi ancora “Rimani sempre una delle più belle in tv”, qualcun altro aggiunge: “Non permettere mai a nessuno di togliere quel sorriso che hai”.

Non sappiamo come la conduttrice festeggerà il compleanno, di certo la famiglia le sarà accanto e suo figlio la coccolerà come è solito fare. I due hanno un rapporto stupendo.