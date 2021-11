Wanda Nara. L’influencer e procuratrice sportiva finita sui rotocalchi rosa di tutto il mondo a causa del presunto tradimento del marito Mauro Icardi, era sposata con Maxi Lopez. I dettagli del loro primo incontro

Una soap opera che sembra destinata a non avere fine. È quella che vede come protagonisti il calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi e la consorte (nonchè procuratrice sportiva), Wanda Nara.

A quanto pare, l’atleta l’avrebbe tradita con la modella argentina Eugenia Suarez (29 anni) conosciuta come China per via delle sue origini asiatiche. Il caso, molto privato e delicato, è divenuto mediatico poiché la stessa Wanda Nara ha pubblicato ripetutamente attacchi contro “l’altra donna” e, allo medesimo momento, Icardi ha tentato il tutto per tutto per riconquistare la sua fiducia anche tramite post sdolcinati sulla sua pagina ufficiale su Instagram.

Wanda Nara: il primo incontro con Maxi Lopez. Emergono dettagli piccanti

La coppia Icardi Nara è stata al centro di un gossip molto acceso anche negli anni passati a causa della fine del primo matrimonio della influencer con il calciatore Maxi Lopez.

Wanda Nara è sposata, infatti, con Mauro Icardi dal 2014 e sono genitori delle piccole Francesca e Isabella. Prima era legata all’amico e compagno di squadra Maxi Lopez, dal quale ha avuto precedentemente tre figli maschi: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012).

L’unione non è finita in maniera pacifica a causa delle ripetute accuse vicendevoli di infedeltà coniugale. Sono seguite, inoltre, battaglie legali e mediatiche per la custodia dei loro figli.

Sembrerebbe che l’attuale situazione di Wanda Nara avrebbe comportato un riavvicinamento proprio con l’ex marito. In Argentina, paese di origine di tutti i protagonisti di questa vicenda, non si parla d’altro. I due avrebbero finalmente trovato un accordo e sono trapelate notizie piccanti riguardo il loro passato.

A rivelarle è stata Estefania Berardi, opinionista del programma tv “Mañanísima“, che ha raccontato come è avvenuto il primo incontro tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Quest’ultimo sarebbe stato folgorato dalla bellezza della modella e ha chiesto a un amico in comune di presentargliela.

Si sono conosciuti in barca; tra loro è divampata immediatamente la passione finendo insieme quella stessa notte: “Maxi è impazzito per Wanda, ha detto che c’era una cosa specifica che lo faceva impazzire. Era così andato fuori di testa per lei che ha finito per sposarla” – ha detto la Berardi, facendosi sfuggire dettagli hot sulla vicenda.

Non resta che aspettare per conoscere i nuovi capitoli del gossip più succulento del momento, sperando in una risoluzione pacifica poichè sono convolti dei minori che hanno diritto a privacy e serenità.