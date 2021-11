Ci si prepara al quinto Live di X Factor che vedrà salire sul palco una delle star internazionali più amate. Tutte le anticipazioni

Il quinto appuntamento con i Live di X Factor è alle porte. Domani, giovedì 25 novembre, i sette concorrenti rimasti in gara dovranno affrontare due manche spietate, che porteranno nuovamente all’eliminazione di due artisti. La tensione cresce, così come l’emozione di salire nuovamente sul palco dopo una lunga settimana di preparazione. Grande attesa anche per il super ospite internazionale, tra i più amati dal pubblico. Scopriamo nei dettagli tutte le anticipazioni.

Anticipazioni X Factor: le assegnazioni e il super ospite

Quasi tutto pronto per il quinto Live che vedrà Ludovico Tersigni presentare una nuova puntata all’insegna della musica. Ai talenti rimasti sarà data la possibilità di presentare i loro nuovi inediti che si andranno così ad aggiungere a quelli già noti al pubblico e contenuti all’interno dell’album “X Factor Mixtape Vol.2“.

Un’altra manche sarà dedicata invece all’esibizione delle cover, assegnate dai giudici ai loro roster. Mika ha scelto di far interpretare a Nika Paris il brano “Don’t Start Now” di Dua Lipa mentre Fellow interpreterà “The Scientist” dei Coldplay. Hell Raton, rimasto con un solo componente del team, ha assegnato a Baltimora il brano di The Kid Laroi e Justin Bieber “Stay“.

Sarà poi la volta dei roster di Manuel Agnelli pronto a presentare sul palco i Bengala Fire, che canteranno “Girls & Boys” dei Blur, ed Erio che canterà “Bird Guhl” di Anthony and the Johnson. Infine Emma ha deciso di assegnare alla band Le Endrigo il brano dei Radiohead “Karma Police” e a gIANMARIA “Rimmel” di Francesco De Gregori.

Saranno i due talenti meno votati dal pubblico a perdere la possibilità di prendere parte alla semifinale, che si svolgerà giovedì 2 dicembre.

Il super ospite del quinto Live sarà la super star internazionale Ed Sheeran. Il cantautore, impegnato in Italia per la promozione del suo nuovo album “Equals”, salirà sul palco di X Factor e regalerà al pubblico un’esibizione da non perdere.

La finale si avvicina, chi si aggiudicherà la vittoria dell’undicesima edizione di X Factor? Per scoprire nel frattempo cosa accadrà nel corso del quinto Live, l’appuntamento è per giovedì 25 novembre su Sky Uno e Now Tv alle 21:25 e in chiaro su Tv8 mercoledì prossimo.