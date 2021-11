La modella sui social si è mostrata in perfetta forma fisica, sorriso raggiante ed una bellezza acqua e sapone che ha conquistato tutti.

Classe 1978 e nata a Praga ma ormai italiana al 100%. Alena Seredova è imprenditrice di un’azienda di profumi che porta il suo nome, attrice e modella, nonché mamma.

Dal 2001 al 2005 è stata legata all’attore e modello Edoardo Costa e dal 2005 al 2014 al portiere Gianluigi Buffon con cui ha avuto due figli, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Dal 2015 è invece felicemente insieme all’imprenditore Alessandro Nasi e da questa unione è nata nel 2020 Vivienne Charlotte.

Attivissima sui social ieri in auto verso Torino ha deciso di commentare con i follower un tema a lei molto caro che però ha scatenato le ire di molti haters all’ascolto.

Alena Seredova dice la sua contro chi non si vaccina contro il Covid

“Bella, solare sempre”, “Che tu sia bella non ci sono dubbi ma quello che mi piace di più è la tua solarità 😍 il tuo sorriso sereno e appagato, grazie Alena per la tranquillità che doni a chi ti guarda ❤️”.

Ecco cosa le hanno scritto alcuni fan a corredo dell’ultimo post Instagram dove è ripresa solo di mezzo busto mentre indossa un giubbotto imbottito della stylist Pavla Vrbová.

Nel tragitto in auto ha spiegato che nel suo profilo Wagz aveva raccontato come la pensa sulla questione vaccini e su chi ha deciso di non aderire a tale misura di “buon senso civico”.

Nel sito web infatti leggiamo le sue parole accorate: “Lo confesso: questa settimana avrei dovuto e voluto parlare di altri temi, inerenti alle domande che mi avete fatto sul profilo di Wagz. Ma alla fine non ce l’ho fatta, mi sono stufata. Voglio dire la mia sui vaccini e, soprattutto, su chi decide di non vaccinarsi in merito a non so quale teoria. Nel mondo, in Europa, a due passi da noi, stanno male soprattutto i Paesi dove c’è un tasso molto basso di vaccinati: ci sarà una ragione, o no?”, esordisce.

“(…) Mi sono vaccinata e ho fatto vaccinare i miei figli. (…) Voglio viaggiare, voglio andare a cena, voglio abbracciare le persone senza avere paura. E mi fa girare le scatole che ci siano persone che non solo non si vaccinano, mettendo a rischio tutti noi, ma siano anche aggressive. (…) Avere fiducia nella scienza e nel progresso è l’unica via”.

Parole forti e piene di rabbia visto l’aumento di casi e le proteste sempre più accese dei no vax in tutte le città europee. Alena ha sconvolto molti per la sua presa di posizione che per una volta probabilmente non ha messo d’accordo tutti ma che le ha tolto un sassolino (enorme) dalla scarpa.