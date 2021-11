Alessia Marcuzzi su Instagram stupisce tutti: parole che nessuno avrebbe immaginato. C’è un motivo molto particolare

Alessia Marcuzzi con grande stupore del pubblico, dopo tantissimi anni, ha lasciato Mediaset, l’azienda dove è nata e cresciuta e che le ha permesso di arrivare al cuore del pubblico. Per lei dopo un po’ di mesi di stop dalla televisione si potrebbe però aprire il grande portone della Rai.

Si era già parlato di una sua possibile partecipazione a “Ballando con le stelle” poi saltata, ma quello che bolle ora in pentola è ancora più grosso. Secondo il settimanale Chi ci sarebbe addirittura la conduzione del Festival di San Remo. Secondo Signorini, infatti, Amadeus la vorrebbe accanto a sè per ben tre serate ed Alessia sarebbe in procinto di firmare.

Alessia Marcuzzi apre il suo cuore: “Messaggio per..”

Se le intuizioni e le notizie del settimanale Chi saranno confermate per Alessia Marcuzzi si potrebbe parlare davvero di grande colpo. Dopo l’addio a Mediaset, l’ingresso a vele spiegate in casa Rai le darebbe una grande opportunità. Forse c’è proprio questo entusiasmo dietro il messaggio che ha lanciato in piena notte la conduttrice.

Con un’immagine ed una frase inaspettata la Marcuzzi ha attirato gli occhi dei suoi follower. Non si tratta di nessuna foto da guardare e ammirare, ma di un messaggio breve ma molto intenso.

“Arriverà, stravolgerà ogni cosa e farà rinascere la versione migliore di te”. Queste le parole che l’ex Iena ha affidato ad Instagram scrivendo nella didascalia: “Messaggio per chi si sente un po’ perso. Vi penso❤️”.

Insomma un pensiero di vicinanza a chi non sa bene come gestire le cose e la propria vita, un messaggio di speranza per dire che il meglio deve ancora arrivare. Una spinta positiva quella che Alessia ha voluto mandare agli oltre 5 milioni di follower che la seguono su Instagram incitandoli a non farsi trascinare dai pensieri negativi.

Per lei cuori a non finire: dal giornalista Gabriele Parpiglia ad Elisa D’Ospina fino a tante persone comuni che hanno molto apprezzato questo gesto. Tantissimi grazie da parte del pubblico, tra tutti una ragazza sottolinea: “Grazie ne avevo davvero bisogno di sentire queste parole”.