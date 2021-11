La tiktoker ha sferrato un nuovo carosello di foto molto semplici senza nudità ma la sua bellezza fanciullesca ha stregato tutti con effetti speciali.

Ha da poco compiuto 18 anni la giovanissima tiktoker Alice De Bortoli volto noto al pubblico per la sua partecipazione nel 2019 alla fiction Rai “Il Collegio”.

Da allora la sua popolarità è cresciuta in modo esponenziale e solo su Instagram conta 2,1 milioni di follower. Ricercatissima per promuovere brand di alta moda e accessori, Alice è sempre impegnata in shooting in giro per l’Italia e ogni nuovo post Instagram che pubblica è un tuffo al cuore per la sua community.

Vediamo l’ultimo e leggiamo la didascalia che ha scritto come messaggio della buonanotte ai fan.

Alice De Bortoli lancia un messaggio importante: “Sono fatta così…”

Ogni giorno Alice sceglie sempre di dedicare ai follower un pensiero magari come conclusione della sua giornata, una riflessione sincera che può essere d’aiuto a qualcuno:

“Sono fiera della persona che sono, ho la magnifica capacità di incasinarmi sempre la vita: mi piace ascoltare, lascio parlare anche se mi capita di sapere già la verità; mi piace sentire le bugie…le ascolto, ci rifletto e ci sto pure male, ma lascio correre. (…) Io tifo spudoratamente per la sincerità, per la coerenza e credo nel valore dell’amicizia (…)”.

Un messaggio complesso che ha fatto pensare molte persone proprio come abbiamo potuto leggere nei commenti a margine: “Esiste essere più bello di te? 😍”, “Ma come fai ad essere così perfetta? 😍”, “Sei la persona con cui vorrei parlare ogni giorno. Hai un’anima meravigliosa ❤️”.

Per l’occasione Alice ha pubblicato anche una serie di scatti che le sono stati realizzati per un recente servizio fotografico, primo piano dove spicca il trucco perfetto ed i capelli in piega, labbra scure da baciare e una gioia negli occhi a cui è impossibile sottrarsi.

Il tutto illuminato da gioielli brillanti che le coprono orecchie, collo e mani come fosse una principessa d’altri tempi. 61mila like in poche ore, la giovanissima sui grandi numeri vince sempre!