Anna Tatangelo non può farne a meno. Il VIDEO del peccato fa il giro del web

Anna Tatangelo stupisce tutta la sua platea di followers: il video in cui mostra un suo peccato fa il giro del web con una velocità imbarazzante.

Anna Tatangelo è ormai presenza fissa nelle nostre televisioni e nei nostri telefonini. La cantante è stata scelta da Mediaset come conduttrice di ‘Scene da un matrimonio’, un programma che andava in onda in passato ripartito con una nuova edizione, ed è una delle giudici dell’amatissimo ‘All Together Now’.

I social network, invece, accolgono ogni giorno i suoi contenuti spettacolari: la nativa di Sora ha un fisico che lascia senza fiato gli ammiratori e ama mettere in primo piano con scatti roventi e video infuocati le sue forme illegali. Questa sera, la 34enne ha stupito tutti con un filmato alquanto particolare.

Anna Tatangelo, il video del suo peccato fa il giro del web: pazzesco

Giornata divertente per la bellissima Anna, che ha trascorso alcune ore fuori casa e si è divertita in primis su una pista di bowling. Le sue attività sono state testimoniate dai video che ha condiviso tra le sue storie di Instagram. Dopo la partita in cui ha provato ad abbattere i birilli, la cantante ha ricaricato le batterie andando in un fantastico ristorante giapponese a Ponte Milvio.

La 34enne decide di mostrare ai suoi seguaci il suo peccato di gola, inquadrando fantastici vassoi con vari tipi di sushi. Sul tavolo ci sono anche altre pietanze tipiche della cucina giapponese. L’artista, oltre ad infuocare il web con i suoi scatti mostruosi, ama anche condividere con i suoi tantissimi fan sprazzi della sua quotidianità.

La Tatangelo, ad ‘All Together Now’, sta sfoderando outfit da infarto: proprio domenica, la sua scollatura ha paralizzato i telespettatori e i fan del programma. Come se non bastasse, la classe 1987 indossava anche incredibili pantaloni a zampa d’elefante.