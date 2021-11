“Ballando con le stelle” lite furiosa tra Milly Carlucci trema: “Devo abbandonare”

Lite furiosa a Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno vuole abbandonare il programma: con Peron all’inizio è stato difficile.

Sabrina Salerno è sicuramente una delle rivelazioni più stupefacenti di questa edizione di Ballando con le Stelle. La showgirl, ormai 53enne, gareggia in coppia con uno dei ballerini più amati del programma, Samuel Peron. La coppia oggi sembra incredibilmente affiatata, ma non è stato tutto facile come sembra: la genovese, infatti, ha deciso di svelare qualche segreto sulle difficoltà iniziali.

Sabrina Salerno e Samuel Peron, la lite furiosa potrebbe mettere fine a tutto quanto

Sebbene anche durante l’ultima puntata Sabrina e Samuel abbiano dimostrato di essere una delle coppie più affiatate del talent, la showgirl ha raccontato che all’inizio non è stato facile imparare a coordinarsi con Peron: “Siamo entrati in una bolla io e lui, siamo una delle coppie più vere di Ballando” ha detto lei stessa. “Coppia di ballo, sia chiaro. Non è stato facile affidarmi a lui, perché io sono abituata a stare sul palco da sola. Ma ora ci vediamo anche fuori, ci confidiamo, ci siamo raccontati anche le cose più profonde”.

Per Sabrina Ballando con le Stelle è stata una vera sfida, e dopo la terza puntata dello show con Peron c’è stata una litigata talmente pesante che lei ha addirittura pensato di abbandonare lo show: “È stato un disastro. Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Ho pensato che questo programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano”.

Dopo poco, però, Sabrina ha capito di dover mettere da parte orgoglio e impulsività e ha chiesto scusa al ballerino: “Non è stato facile per me ammettere di aver sbagliato, le mie posizioni in genere sono toste, dure. Invece grazie a questo programma mi sto mettendo in discussione. A Ballando non vince il vip, ma il vip con il maestro. Amano vedere le dinamiche di una coppia di ballo”.