“Ballando con le stelle” si accende con il legame di Arisa ed il suo maestro Vito Coppola, lui ora vuota il sacco e chiarisce tutto

Vito Coppola ed Arisa sono tra le coppie più amate della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. I due hanno il favore del pubblico e dalla giuria e sono considerati anche i possibili vincitori. Il maestro è alla sua prima esperienza televisiva ma fin da subito si è fatto amare. Del resto la presenza di Arisa al suo fianco e la sua bellezza, oltre che bravura, lo hanno fatto brillare in men che non si dica.

Nella scorsa puntata del programma di Milly Carlucci Coppola ha baciato in diretta, alla fine dell’esibizione, Arisa ed il gossip che già li seguiva attentamente si è scatenato. Adesso però è proprio lui che parla e chiarisce tutto.

“Ballando con le stelle”, Vito Coppola dice la sua su Arisa

Vito Coppola ha chiarito la situazione “ambigua” che si è creata a livello mediatico con la sua ballerina, Arisa. Dopo il bacio di sabato scorso, la cantante per la promozione del suo nuovo album, ha specificato che non ha tempo per l’amore e che il suo maestro è troppo giovane anche se poi ha aggiunto “Se son rose fioriranno”.

Proprio su questo il ballerino professionista ha voluto puntualizzare dicendo la sua. Frena Vito Coppola e ai microfoni di Novella 2000 ha precisato che fra lui ed Arisa “non c’è niente di più di un’amicizia solida”.

Coppola ha spiegato che con la cantante sono molto complici, ma a livello artistico, non di più. “È come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare”.

Una liaison artistica speciale insomma di cui lui va molto fiero. Appena gli hanno detto che Arisa sarebbe stata la sua ballerina, Coppola era quasi incredulo. “Ho provato un entusiasmo che non so descrivere. La ritengo un’artista speciale, non a caso in passato ho scelto delle sue canzoni per le mie coreografie”.

Vito ha precisato che mai avrebbe immagino di essere affiancato da un’artista di spicco come Arisa e di questo è molto fiero e soddisfatto essendo quella di “Ballando” la sua prima esperienza televisiva.

Ma oltre tanta stima artistica reciproca il ballerino non va oltre e forse quel bacio è stato “studiato” per accendere ancora di più i riflettori.