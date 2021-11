Quanto è difficile ammettere la verità? Lo mostra quest’oggi Andrea Delogu con un video inedito ed esilarante, tutto questo è “da non crederci”.

L’impetuosa ironia ed il travolgente spirito d’iniziativa della speaker di Rai Radio 2, Andrea Delogu, colpisce ancora. A meno di 48 ore dal recente siparietto donato con cocente ilarità ai suoi ascoltatori e spettatori, al fianco della sua spalla, la conduttrice Silvia Boschero, ne “La Versione Delle Due“, si apre una nuova parentesi dal fascino ancor più curioso. E, per alcuni versi, “irresistibile”.

Andrea, che per l’appunto, aveva sfoggiato in un recente video il suo loop di reazioni su quando “parte un pezzo alla radio che vi spiace“, oggi verrà colta da uno sprezzante ed inatteso contropiede indetto dalla sua migliore amica. L’artista Ema Stokholma.

“Ti ha beccato!” Andrea Delogu ribatte incredula “Ma non è vero!” fan in delirio per il VIDEO inatteso

Prima della rossa chioma, vi era il nero. A primeggiare sul capo della bellissima Andrea. Come apparirà quest’oggi, fra l’altro, nel video inedito la stessa Ema in un caschetto total black e berretto della stessa tinta. Ma cosa sta succedendo, su cosa discute la celebre coppia? La conduttrice e scrittrice, nata sotto il segno dei Gemelli, sarà braccata da Ema. La quale non avrà timore di riferire a lei la verità in diretta su Instagram. “Eh si, è vero nelle foto hai sempre la stessa faccia, e fai sempre così!” La incalza la brillante pittrice della recente mostra “P.O.V. Dalla tela al digitale”. “Bugiarda!“, continua la Delogu. Eppure Ema, non demorde: “Te lo giuro…”

Gli scatti? Sempre uguali in eventi diversi. Ebbene sin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo, la vorticosa riproposizione d’immagini continua a ritrarla nella stessa posa. Braccio in alto, ed un’espressione molto simile in ciascuna di esse. Addirittura un ricordo della sua infanzia riuscirà a carpire l’identica abitudine di Andrea. Che sia davvero uno dei suoi, finora sottovalutati, tratti distintivi?

Di certo, non viene meno l’humor. “Ti ha beccato“, aggiungerà perentorio un fan di risposta. E su questo non ci sono dubbi. “Forte!” commenterà anche Sandra Milo, già nota per le sue standing ovation alla conduttrice. Ma, per aggiungere un’ulteriore curiosità, prima dello straordinario successo della serie “Strappare Lungo i Bordi” di Zerocalcare, la speaker aveva presieduto gioiosamente alla presentazione del geniale format durante la sedicesima edizione della “Festa del Cinema di Roma”. Cosa ha che vedere con quanto accaduto?

Si tratta di un’altra manifestazione calzante di come Andrea sia sempre sul pezzo, oltre che nel posto giusto al momento giusto. E soprattutto, ad onor del vero, sempre… Nella “stessa posa!“. Ma, attenzione: stavolta con la mano in alto sarà proprio il fumettista! Che quello di Andrea sia un vizio trasmissibile? Chissà.