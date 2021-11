È già crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: dopo la nascita della loro bambina, le cose tra di loro sono notevolmente peggiorate

Sembrava un amore delle favole quello tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, che stanno insieme oramai da un anno e mezzo. Proprio pochi mesi fa, mentre Belen era in dolce attesa, venne intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo e qui lei si commosse dicendo di aver finalmente trovato l’uomo dei suoi sogni. Cosa potrebbe essere cambiato? La crisi tra i due innamorati è stata praticamente confermata dopo gli ultimi avvenimenti e nessuno dei due ha mai smentito quello che il mondo pensa che stia succedendo.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, è crisi nera: lei si consola così

Antonino non ha presenziato alla festa di compleanno del padre e neanche a quella del fratello di Belen. Si vocifera che i due abbiano litigato furiosamente ad ottobre, e che lui sia andato via di casa per premetterle di sbollire. Hanno poi fatto pace e sono volati a Parigi insieme, ma poi qualcosa è nuovamente andato storto.

Non è certamente un periodo facile per nessuno dei due, è venuta da poche settimane al mondo la loro bambina e non era così che avevano immaginato i primi mesi di vita della piccola. Così Belen, per consolarsi, è andata da sua madre che è sempre lì presente per lei in questi momenti di difficoltà.

I fans della coppia non possono fare altro che augurarsi che questa crisi tra i due passi al più presto: Belen ci ha messo tanti anni a trovare un uomo di cui fidarsi dopo Stefano De Martino e stavolta pensava di aver trovato davvero quello giusto.