Si accascia durante il giro in bici con il padre: Luciano muore a soli 15 anni

Un ragazzo di soli 15 anni è morto in ospedale dopo essersi sentito male durante un giro in bici con il padre a Sospirolo, in provincia di Belluno.

Aveva solo 15 anni e ancora tanti sogni da realizzare, il giovane deceduto sabato scorso all’ospedale di Belluno. L’adolescente, stando a quanto ricostruito, si trovava a Sospirolo insieme al padre per fare un giro in bici, quando improvvisamente ha iniziato a sentirsi male e si è accasciato al suolo. Il genitore lo ha soccorso e trasportato in ospedale, dove purtroppo i medici non hanno potuto far nulla. Per chiarire le cause del decesso è stato disposto l’esame autoptico sulla salma.

Belluno, si accascia durante un giro in bici con il padre: muore ragazzo di 15 anni

Un ragazzo è morto sabato scorso, 20 novembre, all’ospedale San Martino di Belluno, dove era stato trasportato dal padre.

A perdere la vita Luciano De Lorenzo, 15enne residente a Gron, piccola frazione del comune di Sospirolo. Secondo quanto riporta la redazione de Il Messaggero, Luciano era uscito sabato con il papà per fare un giro in bicicletta a Sospirolo. Durante il giro, improvvisamente il 15enne ha iniziato a sentirsi male ed è caduto dalla due ruote accasciandosi a terra sotto gli occhi del genitore. Immediata la chiamata numero unico per le emergenze, ma l’operatore avrebbe spiegato al padre dell’adolescente che in quel momento non c’era l’ambulanza poiché impegnata in un altro intervento.

Il genitore, dunque, ha trasportato con la propria auto il figlio presso il nosocomio di Belluno. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: il cuore del 15enne ha smesso di battere poco dopo.

Non si conoscono ancora le cause del decesso, ma l’ipotesi più accreditata, scrive Il Messaggero, è quella secondo la quale il giovane possa essere stato stroncato da un malore improvviso. Per fare maggiore chiarezza, è stata disposta l’autopsia sulla salma.

Non ci sono dubbi, scrivono i colleghi de Il Messaggero, su una possibile correlazione con il vaccino Covid considerato che Luciano non aveva ricevuto nessuna dose del siero.