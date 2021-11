Zaniolo-Roma è crisi. La “nemica” in Serie A pronta a portarlo via da Mourinho

Nicolò Zaniolo vive un periodo davvero poco brillante alla Roma, voci di calciomercato sul giallorosso e possibile addio in Serie A

Dopo due bruttissimi infortuni, Nicolò Zaniolo ha finalmente ritrovato il campo all’inizio di questa stagione. Ma si aspettava un ritorno decisamente diverso con la maglia della Roma.

L’abbrivio, nei primissimi match della nuova gestione Mourinho, è stato positivo. Poi però qualcosa si è inceppato. E’ subentrato qualche altro piccolo acciacco, che non gli ha permesso di rendere al meglio. Ma non c’è solo questo.

Nelle ultime due gare, sebbene fosse a disposizione, l’allenatore portoghese non lo ha schierato. Con il Venezia, soltanto pochi minuti, nemmeno entrato in campo con il Genoa dove il proscenio se lo è preso il giovane Afena-Gyan con una doppietta.

Mourinho sta certamente cercando un nuovo sistema di gioco per una quadratura dopo le difficoltà delle ultime settimane e il nuovo modulo non aiuta Zaniolo. Ma forse, il portoghese non riesce ad avere del tutto fiducia in lui. E così, un incredibile addio potrebbe materializzarsi.

Le voci di mercato sul talento classe 1999 tornano a farsi insistenti. E si vocifera di un tradimento in Serie A.

Roma, tensione con Zaniolo: aria di divorzio e ‘tradimento’ in Serie A, ecco chi vuole portarlo via dalla Capitale

Non è cosa nuova l’interessamento della Juventus, cui il talento ex Inter è sempre piaciuto. I bianconeri stravedono per un giocatore dal potenziale ancora largamente inesplorato e potrebbero tornare presto all’assalto. Del resto, nella attuale situazione, il rinnovo di Zaniolo con la Roma (contratto in scadenza nel 2024) potrebbe bloccarsi, stando a quanto riportato da ‘Il Tempo’.

Attenzione anche a una vecchia conoscenza del calcio italiano all’estero. Fabio Paratici, oggi al Tottenham con Antonio Conte, è un altro estimatore di vecchia data del fantasista. Così, anche i londinesi potrebbero lanciarsi alla carica.

Per Zaniolo, in Conference League contro lo Zorya Lugansk, intanto c’è l’occasione (l’ultima?) di ritrovare una maglia da titolare e riprendere feeling con il campo e con il gol. Per dare finalmente una spallata alla stagione sua e della Roma.