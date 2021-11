Camilla Caimi ha deciso di fare un grandissimo regalo a tutti i suoi followers, postando uno scatto in cui indossa soltanto l’intimo.

I post di Camilla Caimi stanno ottenendo sempre più riscontri sul web. La ragazza, molto amica di Sara Croce, è una sexy influencer e ha un account Instagram seguito da quasi 100mila utenti. La 23enne è anche una testimonial già apprezzata dalle aziende: non a caso posa spesso e volentieri per Victoria’s Secret.

Questo pomeriggio, la Caimi ha deciso di fare un bellissimo regalo alla sua platea di seguaci postando in rete una fotografia in cui è praticamente mezza nuda, con solo l’intimo a coprire le parti più roventi del suo corpo. Bellezza da vendere e sensualità illimitata, la classe 1997 ha tutte le carte in regola per conquistare sempre di più il pubblico dei network.

Camilla Caimi si scopre e resta in intimo: fisico in mostra

Camilla, poco fa, ha postato sul web uno scatto non adatto ai deboli di cuore. La giovane testimonial ed influencer mette in mostra il suo fisico da dieci e lode: l’intimo che sta sponsorizzando mette in risalto ogni singolo centimetro del suo corpo magnifico. Gli slip, in particolare, accendono le fantasie dei fan.

Lo stacco di coscia è un qualcosa di sublime, mentre l’addome è praticamente perfetto. La 23enne, tramite la didascalia, ringrazia l’azienda che le ha dato questa incredibile opportunità. I followers stanno ovviamente complimentandosi con lei e spicca anche il commento di Sara Croce. “Fiera di te”, ha scritto la Bonas di ‘Avanti un altro’.

La Caimi, nel corso della lunga estate 2021, ha postato online fotografie spettacolari in cui indossava costumi a perizoma da bollino rosso. Nelle sue immagini c’è spesso anche Sara Croce: l’influencer ama anche mostrare il suo amato Daniel.