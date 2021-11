Checco Zalone e le avances alla nota attrice: nessuno conosceva questo retroscena sconvolgente sul comico pugliese. Chi era lei?

Luca Medici, in arte Checco Zalone, è indubbiamente il comico più apprezzato a livello italiano. Classe 1977, l’attore, originario della Puglia, si è fatto conoscere grazie a “Zelig”, il teatro che gli ha permesso di saggiare le proprie qualità e di conquistare il pubblico con l’ironia travolgente del suo personaggio.

Zalone, che ha intrapreso brillantemente la carriera attoriale, ha incassato oltre 200 milioni di euro grazie alle 5 pellicole che recano la sua firma. La sua compagna Mariangela Eboli, madre delle sue due figlie, si dice orgogliosa di lui. Eppure, in passato, Checco non aveva nascosto di aver perso la testa per una nota attrice. Come andarono realmente le cose?

Checco Zalone, le avances alla nota attrice: lei lo respinge, ma poi…

Mariangela Eboli è il nome della storica compagna di Checco Zalone, madre delle sue figlie Gaia (2013) e Greta (2017). Il comico, il cui successo cinematografico si è rivelato a dir poco clamoroso, è riuscito ad ottenere degli incassi record attraverso i suoi 5 film: incassi che lo hanno consacrato come uno dei maggiori talenti del panorama artistico italiano. Senza Mariangela, tuttavia, nulla di quello che l’attore ha realizzato sarebbe divenuto realtà.

Zalone, che si è sempre dichiarato molto innamorato della compagna, ha tuttavia un passato da vero latin lover. In pochi, tra l’altro, sono a conoscenza di un siparietto alquanto curioso, che risale ai tempi delle scuole superiori. Checco, all’epoca, era pazzo di Bianca Guaccero, la conduttrice che, come Zalone, è originaria della provincia di Bari.

Anni fa, quando la Guaccero aveva da poco conquistato la fascia di “Miss Bitonto”, il comico aveva tentato delle avances nei suoi riguardi. Durante una gita scolastica, Checco si era reso protagonista di una scenetta ispirata al famoso programma “Colpo di fulmine”, con l’obiettivo di sedurre Bianca. Quest’ultima, impegnata sentimentalmente, aveva però clamorosamente respinto le sue avances, pur lodando il coraggio e l’audacia del suo corteggiatore.

Un retroscena a dir poco sconvolgente, specie se si considera il successo che entrambi, a livello televisivo, sono riusciti a raggiungere nel corso degli anni. Tra Bianca e Checco, attualmente, sembrerebbe esserci soltanto una bella amicizia.