Il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Cristiana Capotondi lascia un segno su Instagram

Cristiana Capotondi è un’attrice italiana molto affermata, la sua carriera artistica è iniziata molto tempo fa quando da bambina ha esordito in film con Massimo Boldi ed altri big del cinema. Ha ricoperto ruoli di un certo spessore, affrontando storie che hanno lasciato il segno.

Tra questi il film Io ci sono, la storia realmente accaduta all’avvocato pesarese Lucia Annibali, il viso della donna è stato deturpato da sostanze acide dopo a un’aggressione avvenuta sul pianerottolo della propria abitazione.

Cristiana Capotondi, gli scatti che testimoniano la vicenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

Il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Cristiana Capotondi ha voluto pubblicare alcuni scatti del set per ricordare soprattutto in questo giorno che ci sono vicende crudeli da non dover nascondere e di cui bisogna parlare.

“25 novembre. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. È sempre grazie al cinema che ho conosciuto molte delle storie che leggiamo sui giornali, nomi che diventano numeri di amori infelici, amori violenti”. Ha scritto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Alla tua età ti mostri così?”: è stata la dama più discussa di “Uomini e Donne”. Il micro bikini ha sconvolto i fan – VIDEO

“La storia della Luci, la storia di Nina… Oggi più di sempre dobbiamo imparare a vigilare su noi stesse, a volerci bene, a stare lontane dal male sperando di avere, in questo percorso verso la felicità, come alleati e fan della femminilità gli uomini migliori”. Ha concluso.

L’attrice romana non potrà mai dimenticare il racconto di chi è stata vittima di violenza, il ruolo che ha ricoperto nel film ha lasciato il segno nella sua vita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Massimo Giletti, dietrofront per “Non è l’Arena”? Cosa sta accadendo al noto programma

Il post di Cristiana Capotondi è diventato virale, il film uscito nel 2016 è stato un successo sotto ogni punto di vista: la vicenda toccante è diventata un mezzo per poter capire la gravità della situazione, gli attori scelti sono riusciti a fare arrivare il messaggio al pubblico che ha avuto la possibilità di seguire la storia.