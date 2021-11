L’attrice Cristiana Dell’Anna bellissima in bianco e rosso; la gonna però è troppo corta e fuoriesce un dettaglio non da poco.

Cristiana Dell’Anna è un’attrice che vanta numerose collaborazioni: conosciuta per il suo ruolo in “Un posto al sole” la napoletana ha fatto parte del cast di “Gomorra”. Questo le ha conferito un’ulteriore popolarità che si nota perfettamente anche sul suo profilo Instagram dove i followers sono in costante aumento.

Apprezzata per la sua bravura ed anche per la sua bellezza squisitamente mediterranea, ogni foto è un’occasione per curiosare sulla sua vita fuori dai set che la vedono impegnata. L’ultima foto in minigonna cortissima ha fatto molto parlare il web, un dettaglio emerso che tuttavia non è stato gradito da alcuni, ecco perché.

Cristiana Dell’Anna in minigonna rossa fa furore, ma il dettaglio non sfugge

Cristiana Dell’Anna propone una foto in minigonna rossa e maglioncino bianco. Sceglie questo outfit per un motivo che lei stessa tiene a precisare in didascalia: “MINIGONNE ROSSE IN GIRO” – oggi 25 Novembre – ore 13:30 – Piazza del Campo, Siena

#noallaviolenzasulledonne” un evento particolare a cui l’attrice mostra tutto il suo appoggio. La foto viene scattata dal basso e si vede chiaramente lo sguardo serio rivolto verso l’obiettivo.

La foto ha un po’ diviso il web; tanti sottolineano la bellezza dell’attrice “Sei sempre bellissima” ma sono numerosi quelli che criticano una cosa che è emersa dall’immagine ovvero la magrezza di Cristiana. I commenti infatti pertengono proprio a questa sua nuova fisicità che a molti non piace e dà adito a commenti disparati, “Scusa Cristiana ma ti stai preparando per un copione in cui interpreti una anoressica?” solo uno dei tanti che si esprime in questo senso.

I commenti non sono stati graditi dal web, infatti qualcuno sostiene senza mezzi termini: “tu fai un post per@lanciare un messaggio sulla@non violenza sulle donne è il genere umano ti fa violenza incriminando il tuo essere magra”…