L’ultimo scatto di Giorgia Rossi stordisce come un ottimo liquore, o una fragranza, ad alta gradazione. E’ “Donna con la D maiuscola”.

Un’esempio di bravura, bellezza e competenza nel suo settore, e molto altro. E’ tutto questo ciò che racchiude, secondo i suoi telespettatori, la personalità della giornalista e conduttrice Giorgia Rossi. Proprio in occasione della “Giornata contro la violenza sulle donne“, quest’oggi 25 novembre, l’attuale beniamina degli aggiornamenti in diretta sulla Serie A, e di “Euro Dazn“, desidererà mostrarsi al suo pubblico sotto una nuova luce.

“Una Donna con la D maiuscola“, la definiscono i fan tra i commenti alla sua ultima apparizione sui social. Ormai vicina a festeggiare ben dieci anni di straordinaria carriera nel mondo dello sport, e dell’informazione, Giorgia è un punto di riferimento per gli appassionati di calcio, quanto per le sue fan. Ciascuna dedita osservatrice delle sue attività in rete. E forse, per cogliere, come lei di giorni in giorno nuovi dettagli alla moda da cui poter trarre ispirazione.

“Sei la mia crush” Giorgia Rossi il décolleté scolpito dalle forti emozioni è bellezza che stordisce

