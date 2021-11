Dramma per Geri Halliwell, l’ex beniamina del pop è distrutta dal dolore per la prematura scomparsa del fratello che aveva solo 54 anni

Tragedia familiare per l’ex Spice Girls Geri Halliwell, il fratello Max è deceduto a soli 54 anni; secondo i media britannici lo scorso 17 novembre era stato trasportato d’urgenza in Ospedale a causa di un forte malore mentre era nella sua casa in compagnia della moglie.

Il dolore di Geri Halliwell: l’ex Spice Girls era molto legata al fratello

View this post on Instagram A post shared by geri (@therealgerihalliwell)

L’ex beniamina del pop è distrutta dal dolore per la prematura scomparsa del fratello Max che ricordiamo aveva solo 54 anni; l’uomo Laureato in scienze all’università di Nottingham, era contemporaneamente presidente della Heat Pump Association e aveva il ruolo di Communications Manager per la Mitsubishi Electric Living Environmental Systems UK dal settembre del 2018. Le cause della morte non sono sospette, e non conducono a piste complottiste, tuttavia sarà il coroner ad accertare le cause del decesso.

Il The Sun racconta di un grande rapporto di complicità fra l’ex Spice Girls e il fratello Max; quest’ultimo infatti ha sostenuto la cantante nei peggiori periodi burrascosi della sua vita, anche quando il gruppo era all’apice del successo. La rossa delle Spice, ha appreso la triste notizie mediante un comunicato uscito sulla stampa che parlava delle gravose condizioni di salute del fratello e per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Una fonte vicina all’artista asserisce: “Questa è una notizia terribile, devastante e straziante per Geri, che ne è completamente distrutta” e conclude aggiungendo che “in questo momento si stanno radunando tutti insieme, ma lei sa a malapena cosa dire o pensare. Lo amava teneramente”.