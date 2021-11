I fan sembrano non credere ai loro occhi, eppure in diretta Mercedesz non può che mostrarsi pienamente soddisfatta dopo l’ultimo desiderio finalmente esaudito.

Le novità sono all’ordine del giorno, quanto si parla dell’attrice e showgirl nata sotto il grintoso segno del Leone Mercedesz. Classe 1991, la figlia d’arte è solita mettersi in gioco vestendo anche i panni di modella e nota opinionista del piccolo schermo. Dove, in particolare per la rete Mediaset, ha preso parte dal 2016 ad oggi a trasmissioni come “Pomeriggio Cinque“, “Domenica Live” e “Le Iene“.

Mercedesz porta con sé, seppur all’età di soli undici anni, l’interpretazione di un piccolo cameo per una celebre pellicola cinematografica diretta da Martin Scorsese. Ma, tornando al presente, e alla sua nota popolarità anche su Instagram, con cosa sarà pronta a sorprendere i suoi follower nella giornata di oggi?

“E’ nuovo” Mercedesz talmente bello che lo accarezza… Che sogno – il VIDEO è illegale

