Federica Pellegrini, l’acqua le sfiora la parte più bella. La FOTO è V.M.18 anni: “Ti stimola…?”

Federica Pellegrini sa sempre come stupire i suoi fan. In acqua si lascia coccolare la parte più bella e tutti impazziscono per lei.

Federica Pellegrini è conosciuta ed amata da tutti. Le sue gesta sportive che l’hanno portata sul tetto del mondo, sono ancora impresse nella mente e nella memoria degli italiani e non solo.

L’ex nuotatrice ha dato lustro alla Nazionale Azzurra, costruendosi una carriera studiata nei minimi particolari. Nulla è stato lasciato al caso con Federica che ha brillato in diverse occasioni diventando per l’intero pianeta, la divina.

Ai mondiali di Tokyo 2020, alla soglia dei 33 anni, ha lasciato per sempre il nuoto agonistico. Troppo grande per continuare una carriera simile e troppo giovane per mettere da parte i sogni.

Tra lacrime e disperazione, Federica si è rimboccata le maniche e si è lanciata in nuovi progetti sportivi e televisivi, inoltre ha un matrimonio da organizzare. A fine ottobre, il suo fidanzato ed allenatore, Matteo Guida, ha chiesto la sua mano e naturalmente la divina ha risposto di si.

Federica Pellegrini lascia tutti senza parole, è meravigliosa

