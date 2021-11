I dubbi svaniscono e la situazione al “GF Vip” si fa sempre più chiara, dopo le parole rischiose e “potenti” la coppia dovrà affrontare un gradino più alto.

Cresce a dismisura la tensione nella sesta edizione del “Grande Fratello Vip” dopo gli ennesimi atti d’amore tra l’attore Alex Belli e la spirituale influencer Soleil Sorge. In attesa che Delia Duran, moglie di Alex, entri a sorpresa nella casa durante la prossima puntata, nuovi accadimenti turbano la serenità dei coinquilini.

A parlare, sconvolgendo ancor di più le dinamiche fra alcuni dei concorrenti, sarà una delle indiscusse protagoniste dell’attuale parentesi televisiva in onda 24 ore su 24, condotta dal suo sempre accorto presentatore, Alfonso Signorini.

“GF Vip” l’invidia per la nuova coppia si fa pericolosa, a rivelarlo in diretta è lei

La complicità della “nuova coppia” del reality è ormai innegabile. A diramare la sua sentenza, poche ore fa in diretta sostenendo un iniziale preambolo sulla questione tenuto in gruppo dall’attrice Maria Monsé, sarà la cantante lirica Katia Ricciarelli.

“Questa vostra complicità è talmente potente che sembra attrazione fisica giuro“, diretta e senza filtri come è solita mettersi in discussione, Katia esprime la sua versione dei fatti. E con la quale, lei stessa, sembrerebbe quasi fare il tifo per un loro futuro insieme. Specialmente in virtù dei comportamenti affiatati verificatesi durante il night party di ieri, mercoledì 24 novembre. Ora però l’artista vuole svelare nuovi arcani, ancor più recenti, dall’interno delle mura domeniche.

“In verità non c’è attrazione fisica” tenta di difendersi il protagonista dell’amato teatrino su Canale 5 “ci dormo insieme, ci rido e scherzo“. Ma, nonostante Belli abbia più volte ribadito di come tale feeling sia lo stesso, che lo lega a Delia, tra poche ore in un diretto confronto con il marito, Katia non vorrà fare alcuno sconto. “Involontariamente” continuerà la Ricciarelli “questa vostra complicità è dagli altri fraintesa“. E non solo, secondo Katia, ma “anche invidiata, perché non si vede spesso“. Poi, è entrando ancor più nei particolari, che la cantante sottolineerà la sua ultima osservazione.

“C’è un’intensità anche nei movimenti, negli sguardi…” Insomma, la Ricciarelli è perplessa a riguardo e decide in conclusione di ammetterlo: “non lo so, ma…” forse questo più volte negato futuro assieme: “sarebbe bellissimo“.