Travolto da un’auto in strada: uomo perde la vita

Un uomo di 49 anni è morto ieri a Romito Magra, frazione di Arcola (La Spezia) dopo essere stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada.

Dramma nel tardo pomeriggio di ieri a Romito Magra, frazione di Arcola (La Spezia). Un uomo di 49 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre percorreva a piedi Via Provinciale. Dopo l’impatto, avvenuto nei pressi delle strisce pedonali, il conducente della vettura si è subito fermato ed ha prestato soccorso alla vittima. A nulla è valso il tempestivo intervento del personale medico del 118 che, dopo vari tentativi di rianimazione, ha constatato il decesso del pedone. Sul posto anche i carabinieri.

La Spezia, travolto da un’auto in strada: uomo di 49 anni perde la vita

Investito da un’auto mentre camminava in strada. È morto così un uomo di 49 anni, di cui non è stata resa nota l’identità. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 novembre, a Romito Magra, piccola frazione del comune di Arcola, in provincia di La Spezia.

Stando alle prime ricostruzioni, come riporta la stampa locale e la redazione de La Nazione, il 49enne stava camminando in strada, quando improvvisamente è stato centrato in pieno da una vettura, nei pressi delle strisce pedonali. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo.

Il conducente dell’auto si è fermato per prestare soccorso al pedone ed ha lanciato l’allarme. Dopo la segnalazione, sul luogo dell’investimento si sono precipitati i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. L’equipe medica ha provato a rianimare il 49enne, ma alla fine si è dovuta arrendere costandone la morte: troppo gravi le ferite riportate.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno condotto i rilievi per determinare la dinamica e le cause dell’incidente. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che, scrive La Nazione, si sono occupati della gestione della viabilità sulla strada, dove si sono formate lunghe code per via di quanto accaduto.