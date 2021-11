Luciana Littizzetto. L’attrice e comica torinese ha alle spalle una carriera lunga e prestigiosa. Sono tante le curiosità sul suo conto, ne sveliamo qualcuna tra le più interessanti

Con ironia e accuratezza Luciana Littizzetto commenta sagacemente ogni settimana a “Che te mpo che fa” i fatti più importanti di attualità che caratterizzano il nostro paese, da quelli più frivoli fino a quelli più ostici e controversi.

Ne è trascorso di tempo da quando arrivò il boom televisivo grazie al personaggio di Lolita che interpretava nell’iconica trasmissione “Mai dire Gol”. Il suo talento poliedrico l’ha portata a cimentarsi anche nei panni di doppiatrice, attrice cinematografica (il 1997 ha segnato il suo anno di esordio sul grande schermo con due film cult come “Tutti giù per terra” e “Tre uomini e una gamba”) e anche di scrittrice. Ha all’attivo ben 17 pubblicazioni, l’ultima delle quali risale proprio al 2021. Nel libro “Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore” racconta con sincerità e umorismo la sua esperienza di madre adottiva. Vi sveliamo alcune curiosità su questa donna straordinaria, come quella volta in cui…

Luciana Littizzetto: 6 curiosità che vi lasceranno senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

I genitori della comica Torinese sono totalmente fuori dal mondo dello spettacolo gestivano una latteria nel quartiere San Donato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la notizia che sconvolge i fan: “È un argomento delicato”

2. L’attrice è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio statale Giuseppe Verdi. Prima di debuttare come comica è stata una professoressa di musica alla Scuola media statale “Carlo Levi” nel quartiere Vallette. Ha ricoperto il ruolo di docente per ben 9 anni.

3. Ha conosciuto il suo grande amico e collega di “Che tempo che fa”, il presentatore Fabio Fazio, nel lontano 1991. Si trovavano entrambi ad Aosta in un corso di cabaret “BravoGrazie”.

4. Ha ricevuto il Premio Vittorio De Sica, conferito a personalità che si sono distinte per il loro contributo al mondo della cultura, delle scienze e nella società nel 2007 dalle mani dell’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Checco Zalone, le avances alla nota attrice: lei lo respinge, ma poi…

5. É stata legata a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite.

6. Nel 2016 è stata protagonista di un fatto molto curioso. Pubblicò sulla sua pagina Instagram una foto insieme all’attore Russel Crowe, intervenuto come ospite a “Che tempo che fa”. I media stranieri la identificarono per questo motivo come nuova fidanzata della star di Hollywood.