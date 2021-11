“Si prospetta una serata hot”, Ludmilla Radchenko FOTO nuda allo specchio, solo slip e un sorriso super provocante…

L’ex letterina ha deciso di mostrarsi completamente nuda allo specchio di casa, che programmi avrà per la serata? In molti se lo sono chiesto…

Nel 1997 è stata eletta Miss Fascino al concorso nazionale “Miss Russia” e poco dopo sbarca in Italia dove viene notata per il fascino mistico e la sua bellezza esotica.

In molti ricorderanno Ludmilla Radchenko come letterina a “Passaparola” accanto a Jerry Scotti, un ruolo che le ha permesso di crescere e farsi notare, prima come modella e poi come volto per calendari hot e pubblicità.

Da qualche anno però la sua vita è molto cambiata e si è dedicata al ruolo di mamma e artista a tutto tondo: è imprenditrice e pittrice molto quotata e spessissimo nella sua pagina Instagram ci delizia con alcuni scorci di opere in lavorazione.

Sempre focosa e mai prevedibile però Ludmilla è anche di indole focosa e proprio ieri ha stupito i fan con uno scatto decisamente osé.

Ludmilla Radchenko mostra tutte le curve allo specchio di casa, afrodisiaca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludmilla Radchenko (@ludmillaradchenko)

“Stasera a letto presto…ogni tanti bisogna riposare…c’ho nà certa…😂😂😂😅😅😅😅😅😇 #notte #notte🌙 #mondo #bisognariposare #lamente”.

Questo quanto scritto dall’artista ieri sera alle 22.55 quando ha pubblicato lo scatto provocante nuda allo specchio del bagno di casa: protesa in avanti copre il seno con le braccia strette al corpo, indossa solo gli slip scuri e nulla di più.

Curve bollenti ed un sorriso giocoso di chi sa che può piacere e alzare le palpitazioni con poco. In molti hanno ironizzato nei commenti ad una serata romantica col marito, sarà vero?

“Si prospetta una serata hot 😂”, “Bisogna fare capire al marito che deve fare il suo dovere😂”, “😱 no vabbè Ciaone”, “Una felice notte anche a Matteo😅”, “Sei illegale 😍”. Ricordiamo che Ludmilla è sposata dal 2013 con la iena Matteo Viviani, lui avrà apprezzato lo scatto pubblicato alla mercé di sguardi indiscreti?