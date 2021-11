Claudia Ruggeri torna a far impazzire i suoi followers con uno scatto da paura: la canotta non riesce a contenere il suo davanzale prorompente.

La popolarità di Claudia Ruggeri è in continua crescita: la cognata di Paolo Bonolis è conosciuta al grande pubblico per i suoi ruoli piccanti ad ‘Avanti un altro‘. La classe 1983 informa costantemente i suoi seguaci tramite i social network e ha svelato da tempo che stanno registrando le nuove puntate del game show di punta di casa Mediaset.

Claudia è particolarmente attiva su Instagram: i suoi scatti sbalorditivi riescono sempre a conquistare l’attenzione degli utenti del web. Questo pomeriggio, ad esempio, la romana ha deciso di bloccare il servizio di rete con una foto da paura in cui indossa una canotta che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Claudia Ruggeri, canotta da paura: il davanzale straborda

Claudia Ruggeri ha svoltato la serata dei suoi followers piazzando in rete una fotografia direttamente dagli studi Mediaset. La showgirl indossa una canotta che mette in risalto il suo décolleté perfetto ed esplosivo. La scollatura conquista facilmente gli occhi dei fan: difficile restare indifferenti davanti ad uno scatto del genere.

I pantaloni sono molto particolari, così come le scarpe. Miss Claudia illumina il mondo dei network con un sorriso raggiante e contagioso. Il post ha raccolto in meno di un’ora circa 4mila likes e tantissimi commenti. I complimenti per lei si sprecano: ogni singolo contenuto ottiene sempre un grandissimo riscontro.

Claudia sa sempre come stregare i suoi ammiratori e li fa impazzire con scatti al limite del proibito. La nativa di Roma, spesso e volentieri, scopre anche i lati più nascosti del suo corpo e piazza in primo piano le sue forme da infarto. Anche il suo didietro, mostrato a più riprese, è un qualcosa di strepitoso.